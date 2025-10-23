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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Хэкен - Райо Вальекано
Хэкен - Райо Вальекано: обзор матча 23 октября 2025
Хэкен
23.10.2025, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
2 : 2
Завершен
Райо Вальекано
41'
Ю. Линдберг
55'
I. Brusberg
15'
А. Гарсия
90+13'
А. Рацу (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Райо Вальекано
Завершен
90'
+13
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Андрей Рацу
Желтая карточка
Амор Лаюни
90'
+12
90'
+12
Желтая карточка
Аугусто Баталья
90'
+7
Желтая карточка
Андрей Рацу
90'
+6
Желтая карточка
Хорхе де Фрутос
Желтая карточка
Этрит Бериша
90'
+3
Замена
John Paul Dembe
️️️️➡️️
Isak Brusberg
90'
+2
Замена
Юхан Хаммар
️️️️➡️️
Миккель Ригор
90'
+2
Замена
Брайс Вембангомо
️️️️➡️️
Юлиус Линдберг
90'
+1
Желтая карточка
Филип Хеландер
86'
81'
Замена
Андрей Рацу
️️️️➡️️
Жерар Гумбау
79'
Желтая карточка
Алемао
Замена
Амор Лаюни
️️️️➡️️
Pontus Dahbo
78'
Замена
Samuel Leach Holm
️️️️➡️️
Сайлас Андерсен
67'
67'
Замена
Фран Перес
️️️️➡️️
Серхио Камельо
67'
Замена
Алемао
️️️️➡️️
Иси Палазон
67'
Замена
Педро Диас
️️️️➡️️
Йозуа Вертроувд
ГОЛ! 2:1!
Isak Brusberg
Пас отдал
Юлиус Линдберг
55'
46'
Замена
Хорхе де Фрутос
️️️️➡️️
Оскар Трехо
ГОЛ! 1:1!
Юлиус Линдберг
Пас отдал
Симон Густафсон
41'
37'
Желтая карточка
Оскар Трехо
Желтая карточка
Юлиус Линдберг
32'
15'
ГОЛ! 0:1!
Альваро Гарсия
Пас отдал
Серхио Камельо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
99
Этрит Бериша
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
23
Olle Samuelsson
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
8
Сайлас Андерсен
ЦП
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
20
Adrian Svanback
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
22
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
7
Иси Палазон
(К)
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Хэкен
32
Oscar Jansson
ВР
1
Андреас Линде
ВР
3
Юхан Хаммар
ЦЗ
13
Harry Hilvenius
ЦЗ
5
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
6
Samuel Leach Holm
ЦП
7
Sanders Ngabo
ЦП
24
Амор Лаюни
ЛВ
19
John Paul Dembe
ЦФ
18
Danilo Al-Saed
ЦФ
29
Severin Nioule
ЦФ
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Алемао
ЦФ
4-5-1
99
Бериша
21
Лундквист
23
22
Хеландер
11
Линдберг
86
Густафсон
10
Ригор
16
39
8
Андерсен
20
4-1-1-3-1
13
Баталья
20
Баллиу
33
Вертроувд
24
Лежен
22
Эспино
15
Гумбау
6
Сисс
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
10
Камельо
10
Ригор
3
Хаммар
3
Хаммар
10
Ригор
11
Линдберг
5
Вембангомо
5
Вембангомо
11
Линдберг
8
Андерсен
6
6
8
Андерсен
16
24
Лаюни
24
Лаюни
16
39
19
19
39
15
Гумбау
2
Рацу
2
Рацу
15
Гумбау
33
Вертроувд
4
Диас
4
Диас
33
Вертроувд
10
Камельо
21
Перес
21
Перес
10
Камельо
8
Трехо
19
де Фрутос
19
де Фрутос
8
Трехо
7
Палазон
9
Алемао
9
Алемао
7
Палазон
Остались в запасе
Хэкен
Райо Вальекано
32
Oscar Jansson
ВР
1
Андреас Линде
ВР
13
Harry Hilvenius
ЦЗ
5
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Sanders Ngabo
ЦП
18
Danilo Al-Saed
ЦФ
29
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
Остались в запасе
32
Oscar Jansson
ВР
1
Андреас Линде
ВР
13
Harry Hilvenius
ЦЗ
5
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Sanders Ngabo
ЦП
18
Danilo Al-Saed
ЦФ
29
Severin Nioule
ЦФ
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Хэкен - Райо Вальекано
4
5
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
10
5
Нарушения
11
13
Офсайды
1
3
Количество передач
322
489
Сейвы
2
2
Точность передач %
70
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.97
1.66
Информация о матче
Главный судья:
Antoni Bandić, Bosnia & Herzegovina
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
Посещаемость:
6408
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Эльфсборг
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25.05.2026
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