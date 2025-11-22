Введите ваш ник на сайте
€ 1 млн

Младен Деветак - статистика

Риека
12 марта 1999 (26)
#34 | Защитник
184 см
Сербия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
5 : 0
22.11.2025
Хайдук
1' - 90'
5'
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 0
09.11.2025
Риека
1' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 1
06.11.2025
Риека
1' - 90'
21'
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Динамо
2 : 1
01.11.2025
Риека
1' - 90'
54'
