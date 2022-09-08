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    Марвин Хитц - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Марвин
    Фамилия Хитц
    Команда Базель
    Состав Основной
    Родной город Санкт-Галлен
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 192
    Вес 84
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Люцерн 0:1 Базель Швейцария. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 1' - 90' Лугано 2:2 Базель Швейцария. Суперлига, 22 тур
    23.02.2023 1' - 90' Базель 2:0 Трабзонспор Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    50'
    19.02.2023 1' - 90' Базель 2:2 Серветт Швейцария. Суперлига, 21 тур
    16.02.2023 1' - 90' Трабзонспор 1:0 Базель Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' Базель 3:1 Сьон Швейцария. Суперлига, 20 тур
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