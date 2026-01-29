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Швейцария. Суперлига
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Базель
Марвин Хитц
Статистика
€ 100 тыс
Марвин Хитц - статистика
Базель
18 сентября 1987 (39), Санкт-Галлен
#1 | Вратарь
192 см | 84 кг
Швейцария
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Базель
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Базель
0 : 1
29.01.2026
Виктория
1' - 46'
45'
Лига Европы, 7 тур
Зальцбург
3 : 1
22.01.2026
Базель
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Базель
1 : 2
11.12.2025
Астон Вилла
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Генк
2 : 1
27.11.2025
Базель
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Базель
3 : 1
06.11.2025
ФКСБ
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Лион
2 : 0
23.10.2025
Базель
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Базель
2 : 0
02.10.2025
Штутгарт
1' - 90'
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