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    Александр Симоненко - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Симоненко
    Команда Якутия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 мая 1987 (35 лет)
    Рост 172
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Якутия 16 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:2 Якутия (Якутск)
    76'
    22.10.2015 1' -90' Якутия (Якутск) 2:2 Динамо (Барнаул)
    38'
    19.10.2015 1' -90' Якутия (Якутск) 3:5 Новокузнецк (Новокузнецк)
    62'
    12.10.2015 1' -90' Якутия (Якутск) 1:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    09.10.2015 1' -84' Якутия (Якутск) 0:3 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    22.09.2015 1' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 1:0 Якутия (Якутск)
    60'
    19.09.2015 1' -90' Чита (Чита) 2:1 Якутия (Якутск)
    12.09.2015 1' -90' Якутия (Якутск) 2:0 Иртыш (Омск)
    09.09.2015 30' -90' Якутия (Якутск) 1:1 Томь-2 (Томск)
    02.09.2015 1' -69' Иртыш (Омск) 1:1 Якутия (Якутск)
    30.08.2015 84' -90' Томь-2 (Томск) 3:1 Якутия (Якутск)
    23.08.2015 1' -61' Якутия (Якутск) 2:1 Сибирь-2 (Новосибирск)
    20.08.2015 1' -68' Якутия (Якутск) 2:2 Чита (Чита)
    30.07.2015 1' -76' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 5:2 Якутия (Якутск)
    22.07.2015 46' -90' Динамо (Барнаул) 1:2 Якутия (Якутск)
    19.07.2015 1' -90' Новокузнецк (Новокузнецк) 1:2 Якутия (Якутск)
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