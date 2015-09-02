Александр Симоненко - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Симоненко
|Команда
|Якутия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|172
|Вес
|69
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Симоненко
|Команда
|Якутия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|172
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Якутия
|16
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:2
|Якутия (Якутск)
|76'
|22.10.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|2:2
|Динамо (Барнаул)
|38'
|19.10.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|3:5
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|62'
|12.10.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|09.10.2015
|1' -84'
|Якутия (Якутск)
|0:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|22.09.2015
|1' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:0
|Якутия (Якутск)
|60'
|19.09.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|2:1
|Якутия (Якутск)
|12.09.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|09.09.2015
|30' -90'
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Томь-2 (Томск)
|02.09.2015
|1' -69'
|Иртыш (Омск)
|1:1
|Якутия (Якутск)
|30.08.2015
|84' -90'
|Томь-2 (Томск)
|3:1
|Якутия (Якутск)
|23.08.2015
|1' -61'
|Якутия (Якутск)
|2:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|20.08.2015
|1' -68'
|Якутия (Якутск)
|2:2
|Чита (Чита)
|30.07.2015
|1' -76'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|5:2
|Якутия (Якутск)
|22.07.2015
|46' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:2
|Якутия (Якутск)
|19.07.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:2
|Якутия (Якутск)