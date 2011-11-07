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Максим Живновицкий
Статистика
Максим Живновицкий - статистика
Завершил карьеру
25 июля 1984 (42)
#15 | Полузащитник
177 см | 71 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
07.11.2011
Оренбург
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
04.11.2011
Урал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
12.08.2011
КАМАЗ
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
4 : 4
09.08.2011
Мордовия
73' - 90'
82'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Урал
2 : 0
24.06.2011
СКА-Хабаровск
56' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Динамо Бр
0 : 2
07.06.2011
СКА-Хабаровск
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Шинник
1 : 2
04.06.2011
СКА-Хабаровск
90' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
24.05.2011
Балтика
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
04.05.2011
Химки
46' - 74'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо Вл
3 : 1
25.04.2011
СКА-Хабаровск
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
18.04.2011
Черноморец
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Мордовия
2 : 1
04.04.2011
СКА-Хабаровск
Был в запасе
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