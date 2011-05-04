|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2011
|86' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|04.11.2011
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|12.08.2011
|62' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|09.08.2011
|73' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|4:4
|Мордовия (Саранск)
|82'
|24.06.2011
|56' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|14.06.2011
|82' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|07.06.2011
|79' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|04.06.2011
|90' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|90'
|24.05.2011
|77' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|04.05.2011
|46' -74'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Химки (Химки)
|25.04.2011
|62' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|18.04.2011
|46' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|15.04.2011
|46' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|04.04.2011
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)