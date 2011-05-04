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    Максим Живновицкий - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Николаевич
    Фамилия Живновицкий
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июля 1984 (38 лет)
    Рост 177
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 12 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2011 86' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    04.11.2011 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    12.08.2011 62' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    09.08.2011 73' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 4:4 Мордовия (Саранск)
    82'
    24.06.2011 56' -90' Урал (Екатеринбург) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    14.06.2011 82' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1
    07.06.2011 79' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    04.06.2011 90' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    90'
    24.05.2011 77' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Балтика (Калининград)
    04.05.2011 46' -74' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Химки (Химки)
    25.04.2011 62' -90' Торпедо Вл (Владимир) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    18.04.2011 46' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    15.04.2011 46' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1
    04.04.2011 Был в запасе Мордовия (Саранск) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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