Главная
Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
Команды
Калуга
Павел Грицун
Статистика
Павел Грицун - статистика
Калуга
23 августа 2006 (19)
#16 | Вратарь
185 см
Россия
Статистика
