Алексей Чуравцев - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Чуравцев
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Чуравцев
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|16
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|7:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|26.10.2015
|1' -88'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|20.10.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|14.10.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|08.10.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.10.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|27.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|84'
|19.09.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|6:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|15.09.2015
|1' -46'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Носта (Новотроицк)
|09.09.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.09.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:4
|Волга (Ульяновск)
|28.08.2015
|1' -70'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|21.08.2015
|25' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|44' 60'
|16.08.2015
|46' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|4:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|10.08.2015
|57' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|73'
|03.08.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|28.07.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|20.07.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|87'