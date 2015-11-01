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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Челябинск - Лада-Тольятти
Челябинск - Лада-Тольятти: обзор матча 01 ноября 2015
Челябинск
01.11.2015, воскресенье, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
7 : 0
Завершен
Лада-Тольятти
4'
В. Стешин
11'
Н. Зырянов
22'
Д. Урывков
25'
В. Стешин
64'
Д. Урывков
74'
А. Брызгалов
86'
А. Брызгалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челябинск - Лада-Тольятти
Желтая карточка
М. Быстров
90'
ГОЛ! 7:0!
А. Брызгалов
86'
85'
Вторая желтая
В. Павлов
Пенальти не реализован!
В. Стешин
85'
82'
Желтая карточка
С. Обивалин
Замена
В. Дубровский
️️️️
Д. Урывков
79'
Пенальти не реализован!
Д. Урывков
74'
ГОЛ! 6:0!
А. Брызгалов
74'
73'
Замена
М. Токарев
️️️️
А. Герюгов
Замена
О. Новиков
️️️️
С. Глазков
70'
68'
Замена
А. Аксьоненко
️️️️
Р. Махмутов
Замена
И. Малышев
️️️️
Н. Печенкин
67'
Замена
М. Шайморданов
️️️️
К. Холодов
64'
ГОЛ! 5:0!
Д. Урывков
64'
61'
Желтая карточка
В. Павлов
Замена
А. Брызгалов
️️️️
В. Сергиенко
46'
32'
Замена
А. Танырвердиев
️️️️
П. Хартияди
ГОЛ! 4:0!
В. Стешин
25'
ГОЛ! 3:0!
Д. Урывков
22'
16'
Замена
С. Кирдяпкин
️️️️
А. Бочаров
ГОЛ! 2:0!
Н. Зырянов
11'
ГОЛ! 1:0!
В. Стешин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
16
Сергей Глазков
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
15
Александр Леоненков
ЦЗ
12
Виталий Коркин
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
14
Вадим Сергиенко
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
17
Вячеслав Стешин
ЦП
8
Кирилл Холодов
ЦП
22
Денис Урывков
ЦФ
9
Никита Зырянов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лазарев
Лада-Тольятти
31
Алексей Федоров
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
22
Артем Смирнов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
24
Панайот Хартияди
ЦП
13
Валерий Павлов
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
23
Владислав Кратнов
ЦФ
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
25
Артем Гафнер
ЦЗ
97
Владислав Дубровский
ОП
11
Марат Шайморданов
ЦП
21
Дмитрий Чурилин
ЦП
20
Алексей Брызгалов
ЦП
13
Илья Малышев
ЦФ
Лада-Тольятти
13
Сергей Волков
ВР
5
Сергей Кирдяпкин
ЦЗ
37
Александр Монов
ЦЗ
19
Алексей Чуравцев
ЦЗ
17
Артем Аксьоненко
ЦП
41
Аяз Танырвердиев
ЦП
9
Максим Токарев
ЦП
3-2-2-2
16
Глазков
65
Иванов
14
Сергиенко
4
Быстров
12
Коркин
15
Леоненков
17
Стешин
8
Холодов
9
Зырянов
22
Урывков
3-1-4-1-1
31
Федоров
21
Бочаров
22
Смирнов
88
Обивалин
7
Герюгов
13
Павлов
58
Ежов
17
Иванченко
24
Хартияди
23
Махмутов
23
Кратнов
16
Глазков
72
Новиков
72
Новиков
16
Глазков
6
Печенкин
13
Малышев
13
Малышев
6
Печенкин
22
Урывков
97
Дубровский
97
Дубровский
22
Урывков
8
Холодов
11
Шайморданов
11
Шайморданов
8
Холодов
14
Сергиенко
20
Брызгалов
20
Брызгалов
14
Сергиенко
23
Махмутов
17
Аксьоненко
17
Аксьоненко
23
Махмутов
21
Бочаров
5
Кирдяпкин
5
Кирдяпкин
21
Бочаров
24
Хартияди
41
Танырвердиев
41
Танырвердиев
24
Хартияди
7
Герюгов
9
Токарев
9
Токарев
7
Герюгов
Остались в запасе
Челябинск
Лада-Тольятти
25
Артем Гафнер
ЦЗ
21
Дмитрий Чурилин
ЦП
Главный тренер
Игорь Лазарев
37
Александр Монов
ЦЗ
19
Алексей Чуравцев
ЦЗ
13
Сергей Волков
ВР
Остались в запасе
25
Артем Гафнер
ЦЗ
21
Дмитрий Чурилин
ЦП
Остались в запасе
37
Александр Монов
ЦЗ
19
Алексей Чуравцев
ЦЗ
13
Сергей Волков
ВР
Главный тренер
Игорь Лазарев
Статистика матча Челябинск - Лада-Тольятти
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
- : -
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Бабаев
(Тобольск)
Стадион:
Центральный
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