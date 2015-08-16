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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нефтехимик - Лада-Тольятти
Нефтехимик - Лада-Тольятти: обзор матча 16 августа 2015
Нефтехимик
16.08.2015, воскресенье, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
4 : 0
Завершен
Лада-Тольятти
12'
А. Домшинский
45'
Р. Салимов
90'
А. Субботин
90+1'
А. Кузьмичев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Лада-Тольятти
ГОЛ! 4:0!
А. Кузьмичев
90'
+1
90'
Замена
В. Ларионов
️️️️
Р. Махмутов
90'
Замена
М. Токарев
️️️️
А. Бочаров
ГОЛ! 3:0!
А. Субботин
90'
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Секретов
89'
Замена
А. Кузьмичев
️️️️
Л. Решетников
87'
84'
Замена
В. Кратнов
️️️️
А. Герюгов
Желтая карточка
А. Малеев
83'
Замена
Р. Шония
️️️️
А. Домшинский
83'
Замена
А. Малеев
️️️️
И. Лаврентьев
68'
58'
Замена
И. Зайцев
️️️️
А. Монов
46'
Замена
А. Чуравцев
️️️️
В. Павлов
ГОЛ! 2:0!
Р. Салимов
45'
Желтая карточка
А. Домшинский
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Домшинский
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
28
Евгений Духнов
ЦП
23
Леонид Решетников
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
5
Игорь Лаврентьев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Лада-Тольятти
13
Сергей Волков
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
37
Александр Монов
ЦЗ
22
Артем Смирнов
ЦЗ
2
Даниил Хуторсков
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
13
Валерий Павлов
ЦП
17
Артем Аксьоненко
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Нефтехимик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
8
Артем Кузьмичев
ЦП
89
Ефим Шанин
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
3
Сергей Голяткин
АП
21
Руслан Шония
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Лада-Тольятти
31
Алексей Федоров
ВР
19
Алексей Чуравцев
ЦЗ
9
Максим Токарев
ЦП
50
Иван Зайцев
ЦП
23
Владимир Ларионов
ЦП
23
Владислав Кратнов
ЦФ
4-3-1-2
1
Самохвалов
13
Почивалин
2
Морозов
15
Ярославцев
30
Васянович
10
Секретов
23
Решетников
28
Духнов
5
Салимов
5
Лаврентьев
90
Домшинский
3-3-2-1-1
13
Волков
37
Монов
22
Смирнов
2
Хуторсков
21
Бочаров
7
Герюгов
88
Обивалин
13
Павлов
17
Аксьоненко
23
Махмутов
14
Вахтеев
90
Домшинский
21
Шония
21
Шония
90
Домшинский
23
Решетников
8
Кузьмичев
8
Кузьмичев
23
Решетников
5
Лаврентьев
8
Малеев
8
Малеев
5
Лаврентьев
10
Секретов
9
Субботин
9
Субботин
10
Секретов
7
Герюгов
23
Кратнов
23
Кратнов
7
Герюгов
21
Бочаров
9
Токарев
9
Токарев
21
Бочаров
37
Монов
50
Зайцев
50
Зайцев
37
Монов
23
Махмутов
23
Ларионов
23
Ларионов
23
Махмутов
13
Павлов
19
Чуравцев
19
Чуравцев
13
Павлов
Остались в запасе
Нефтехимик
Лада-Тольятти
25
Ростислав Солдатенко
ВР
89
Ефим Шанин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Андрей Ситчихин
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
89
Ефим Шанин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
Остались в запасе
31
Алексей Федоров
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Нефтехимик - Лада-Тольятти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Информация о матче
Главный судья:
Максим Сутормин
(Нижний Тагил)
Стадион:
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