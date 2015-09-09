Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ильдар Вагапов - статистика

    Защитник
    Имя Ильдар
    Отчество Фаритович
    Фамилия Вагапов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 января 1987 (36 лет)
    Рост 179
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    26.10.2015 1' -90' Динамо (Киров) 2:1 Волга (Ульяновск)
    51'
    20.10.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 2:3 Лада-Тольятти (Тольятти)
    14.10.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:0 Волга (Ульяновск)
    08.10.2015 1' -72' Челябинск (Челябинск) 3:0 Волга (Ульяновск)
    03.10.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 3:0 Волга (Ульяновск)
    27.09.2015 1' -77' Волга (Ульяновск) 2:1 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    21.09.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    15.09.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 0:3 Волга (Ульяновск)
    09.09.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 1:0 Динамо (Киров)
    03.09.2015 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:4 Волга (Ульяновск)
    30.08.2015 77' -90' Волга (Ульяновск) 1:1 Носта (Новотроицк)
    21.08.2015 Был в запасе Волга (Ульяновск) 2:0 Челябинск (Челябинск)
    16.08.2015 Был в запасе Волга (Ульяновск) 3:0 Сызрань-2003 (Сызрань)
    10.08.2015 Был в запасе Зенит-Ижевск (Ижевск) 2:0 Волга (Ульяновск)
    03.08.2015 1' -88' Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Волга (Ульяновск)
    28.07.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 3:0 Химик (Дзержинск)
    • Читайте нас: 
    11