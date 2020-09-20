Введите ваш ник на сайте
Новости
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Динамо Мх
Миро
Статистика
€ 650 тыс
Миро - статистика
Динамо Мх
22 апреля 2003 (22), Луанда
#11 | Нападающий
193 см
Ангола
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо Мх
1 : 1
20.09.2025
Локомотив
58' - 90'
90'
Россия. Кубок, 4 тур
Пари НН
1 : 2
16.09.2025
Динамо Мх
58' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Тондела
2 : 2
31.08.2025
Эшторил
1' - 58'
Португалия. Примейра, 3 тур
Бенфика
3 : 0
23.08.2025
Тондела
1' - 62'
34'
Главные новости
Спецпроект
Новый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
3
«Спартак» определился с заменой для Станковича, Карпин отстранил основного игрока «Динамо», дубль Роналду и другие новости
02:00
«Локомотив» установил рекорд чемпионата России
01:50
3
В Испании раскрыли состав делегации «Барселоны» на церемонию вручения «Золотого мяча»
01:38
1
Футболистам «Кайрата» пообещали шикарные подарки за победу над «Реалом»
01:11
Тошич объяснил, почему Станкович обматерил арбитра
01:00
1
Реакция Роналду на идеальный старт «Аль-Насра» в чемпионате
00:48
Лапочкин согласен с претензиями Галактионова к судейству: «Это серьезная ошибка»
00:36
1
Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Это балласт!»
Вчера, 23:58
1
Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локомотива» над махачкалинским «Динамо»
Вчера, 23:50
Все новости
