Главная
Франция. Лига 1
Команды
Монако
Аладжи Бамба
Статистика
Аладжи Бамба - статистика
Монако
14 июля 2006 (19)
#23 | Полузащитник
181 см
Франция | Гвинея
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 тур
Брюгге
4 : 1
18.09.2025
Монако
1' - 46'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 2
13.09.2025
Монако
1' - 78'
72'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
3 : 2
31.08.2025
Страсбур
78' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
1 : 0
24.08.2025
Монако
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Новый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Видео
Жена Карпина пожаловалась на инцидент в Монако: «Прогнали как бомжей»
00:16
2
Лига чемпионов. Дубль Рэшфорда принес «Барсе» победу над «Ньюкаслом», «Ман Сити» сильнее «Наполи» и другие результаты
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «Кайрат» разгромно проиграл «Спортингу» – 1:4
Вчера, 23:53
1
Альба одним словом описал игроков «Ростова» после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:37
1
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 23:30
Радимов – о победе «Ростова»: «Хорошо, что для «Спартака» все так закончилось»
Вчера, 23:23
1
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»
Вчера, 23:11
3
Фото
Фанаты «Манчестер Сити» красиво встретили Де Брюйне
Вчера, 22:57
1
⚡️ Кубок России. «Спартак» дома проиграл «Ростову» – 1:2
Вчера, 22:45
45
Все новости
