Аладжи Бамба - статистика

Монако
14 июля 2006 (19)
#23 | Полузащитник
181 см
Франция | Гвинея
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 тур
Брюгге
4 : 1
18.09.2025
Монако
1' - 46'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 2
13.09.2025
Монако
1' - 78'
72'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
3 : 2
31.08.2025
Страсбур
78' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
1 : 0
24.08.2025
Монако
1' - 90'
