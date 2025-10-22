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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Монако - Тоттенхэм
Монако - Тоттенхэм: обзор матча 22 октября 2025
Монако
22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Монако - Тоттенхэм
Завершен
90'
+6'
Замена
Мика Бирет
️️️️➡️️
Фоларин Балогун
83'
79'
Замена
Джед Спенс
️️️️➡️️
Мохаммед Кудус
70'
Замена
Рандаль Коло Муани
️️️️➡️️
Ришарлисон
Замена
Такуми Минамино
️️️️➡️️
Ансу Фати
70'
Замена
Кристиан Мависса Элеби
️️️️➡️️
Кассум Уаттара
70'
69'
Замена
Бреннан Джонсон
️️️️➡️️
Вильсон Одобер
68'
Травма
Вильсон Одобер
60'
Замена
Хави Симонс
️️️️➡️️
Лукас Бергвалл
60'
Замена
Папе Сарр
️️️️➡️️
Родриго Бентанкур
Замена
Александр Головин
️️️️➡️️
Крепин Дьятта
57'
Травма
Крепин Дьятта
56'
47'
Желтая карточка
Ришарлисон
(фол)
45'
+2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
5
Тило Керер
(К)
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
(К)
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
15
Мохаммед Кудус
АП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
9
Ришарлисон
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Монако
40
Жюль Ставьецки
ВР
50
Янн Льенар
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
23
Аладжи Бамба
ОП
41
Папе Кабрал
ЦП
10
Александр Головин
АП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
19
Люка Миша
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Кен
5
Керер
22
Салису
4
Тезе
20
Уаттара
12
Энрике
28
Кулибали
31
Фати
11
Аклиуш
15
Дьятта
20
Балогун
3-1-1-3-2
1
Викарио
23
Порро
15
ван де Вен
4
Дансо
6
Палинья
6
Бентанкур
15
Бергвалл
15
Кудус
28
Одобер
14
Грей
9
Ришарлисон
20
Уаттара
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
20
Уаттара
15
Дьятта
10
Головин
10
Головин
15
Дьятта
31
Фати
18
Минамино
18
Минамино
31
Фати
20
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
20
Балогун
15
Кудус
24
Спенс
24
Спенс
15
Кудус
6
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
6
Бентанкур
28
Одобер
11
Джонсон
11
Джонсон
28
Одобер
15
Бергвалл
7
Симонс
7
Симонс
15
Бергвалл
9
Ришарлисон
39
Муани
39
Муани
9
Ришарлисон
Остались в запасе
Монако
Тоттенхэм
40
Жюль Ставьецки
ВР
50
Янн Льенар
ВР
23
Аладжи Бамба
ОП
41
Папе Кабрал
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
19
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
40
Жюль Ставьецки
ВР
50
Янн Льенар
ВР
23
Аладжи Бамба
ОП
41
Папе Кабрал
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
19
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Монако - Тоттенхэм
1
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
25
0
Офсайды
1
1
Количество передач
456
347
Сейвы
2
8
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
19
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.45
0.88
xGP (предотвращенные голы)
2.68
2.68
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Луи II
Посещаемость:
11365
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Монако
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Лилль
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