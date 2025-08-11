Введите ваш ник на сайте
Россия. PARI Первая лига
КАМАЗ
Ефим Долгополов
Статистика
Ефим Долгополов - статистика
КАМАЗ
7 февраля 2006 (19)
#8 | Полузащитник
182 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
КАМАЗ
1 : 2
11.08.2025
Факел
84' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
КАМАЗ
2 : 1
02.08.2025
Челябинск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Волга
1 : 2
26.07.2025
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Арсенал
1 : 1
19.07.2025
КАМАЗ
83' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Кто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит»
14:01
5
Нейросеть предсказала, кто победит в драке между Сафоновым и Забарным
13:34
5
Смолов: «Спартак» с детства не нравится, это мой раздражитель»
13:06
3
Реакция Губерниева на встречу Путина и Трампа на Аляске
12:42
6
Букмекеры определили фаворита на замену Станковичу в «Спартаке»
12:05
3
Семин прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ
11:29
3
Генич спрогнозировал ход матча «Спартак» – «Зенит»
11:16
12
Бакаев: «У меня есть теория, почему фанаты «Спартака» хейтили Кононова»
10:32
6
Фото
Салах расплакался после матча с «Борнмутом»
10:00
