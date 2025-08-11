Введите ваш ник на сайте
€ 50 тыс

Максим Бурко - статистика

КАМАЗ
23 января 2004 (21), Минск
#15 | Защитник
196 см
Беларусь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
КАМАЗ
1 : 2
11.08.2025
Факел
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
КАМАЗ
2 : 1
02.08.2025
Челябинск
59' - 90'
68'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Волга
1 : 2
26.07.2025
КАМАЗ
87' - 90'
90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Арсенал
1 : 1
19.07.2025
КАМАЗ
1' - 90'
  • Читайте нас: 