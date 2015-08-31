Владимир Еремеев - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Егорович
|Фамилия
|Еремеев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Егорович
|Фамилия
|Еремеев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -70'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
|Зенит (Пенза)
|01.11.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|25.10.2015
|38' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Зенит (Пенза)
|11.10.2015
|1' -65'
|Локомотив (Лиски)
|3:0
|Зенит (Пенза)
|04.10.2015
|86' -90'
|Зенит (Пенза)
|2:1
|Металлург Л (Липецк)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Арсенал-2 (Тула)
|0:2
|Зенит (Пенза)
|21.09.2015
|1' -59'
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|14.09.2015
|1' -83'
|Витязь (Подольск)
|1:1
|Зенит (Пенза)
|07.09.2015
|58' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|31.08.2015
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|2:3
|Зенит (Пенза)
|24.08.2015
|1' -46'
|Зенит (Пенза)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|17.08.2015
|1' -56'
|Зенит (Пенза)
|1:0
|Энергомаш (Белгород)
|11.08.2015
|1' -67'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Зенит (Пенза)
|28.07.2015
|1' -73'
|Рязань (Рязань)
|0:3
|Зенит (Пенза)
|20.07.2015
|1' -61'
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Орел (Орел)