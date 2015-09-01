Артем Добролович - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Добролович
|Команда
|Москва
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|83
|Имя
|Артем
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Добролович
|Команда
|Москва
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Москва
|15
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|6:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|89' 69'
|01.11.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Москва (Москва)
|21.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Москва (Москва)
|17.10.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|1:2
|Москва (Москва)
|12.10.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|05.10.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Москва (Москва)
|01.10.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|15.09.2015
|1' -30'
|Химки (Химки)
|3:1
|Москва (Москва)
|08.09.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|Текстильщик (Иваново)
|52' 74'
|01.09.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Москва (Москва)
|22.08.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:0
|Москва (Москва)
|18.08.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Москва (Москва)
|67'
|12.08.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|0:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|28.07.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|4:2
|Карелия (Петрозаводск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|Псков-747 (Псков)