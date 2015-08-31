Антон Крючков - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Антон
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Крючков
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Вес
|68
|Имя
|Антон
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Крючков
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витязь
|13
|3
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -71'
|Орел (Орел)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|01.11.2015
|1' -55'
|Витязь (Подольск)
|2:1
|Локомотив (Лиски)
|25.10.2015
|1' -83'
|Металлург Л (Липецк)
|3:3
|Витязь (Подольск)
|18.10.2015
|1' -75'
|Витязь (Подольск)
|4:1
|Арсенал-2 (Тула)
|40'
|11.10.2015
|1' -82'
|Энергомаш (Белгород)
|4:1
|Витязь (Подольск)
|04.10.2015
|1' -87'
|Калуга (Калуга)
|0:3
|Витязь (Подольск)
|27.09.2015
|62' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:0
|Авангард (Курск)
|21.09.2015
|1' -78'
|Чертаново (Москва)
|4:3
|Витязь (Подольск)
|41' 56'
|07.09.2015
|1' -71'
|Тамбов (Тамбов)
|2:0
|Витязь (Подольск)
|25' 71'
|31.08.2015
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|89'
|24.08.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|17.08.2015
|1' -78'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Орел (Орел)
|11.08.2015
|1' -86'
|Локомотив (Лиски)
|1:2
|Витязь (Подольск)
|43' 56'