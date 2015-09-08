Роман Путилин - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Путилин
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|189
|Вес
|83
|Имя
|Роман
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Путилин
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|189
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|14
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|4:1
|Текстильщик (Иваново)
|01.11.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|26.10.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:2
|Текстильщик (Иваново)
|21.10.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Спартак К (Кострома)
|17.10.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|11.10.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Химки (Химки)
|26'
|27.09.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|3:0
|Волга (Тверь)
|81'
|21.09.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|15.09.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|2:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|40'
|08.09.2015
|Был в запасе
|Москва (Москва)
|2:0
|Текстильщик (Иваново)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|6:0
|Карелия (Петрозаводск)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|18.08.2015
|88' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Строгино (Москва)
|12.08.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:2
|Текстильщик (Иваново)
|04.08.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|4:1
|Коломна (Коломна)
|29'
|28.07.2015
|1' -62'
|Спартак К (Кострома)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|1'
|20.07.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)