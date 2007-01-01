Введите ваш ник на сайте
Команды
Реал
Франко Мастантуоно
Новости
€ 30 млн
Франко Мастантуоно - новости
Реал
14 августа 2007 (18)
#30 | Полузащитник
177 см
Аргентина
Статистика
Новости
Реакция Хаби Алонсо на слова новичка «Реала» о лучшем игроке мира
Вчера, 16:29
Новичок «Реала» назвал Месси лучшим игроком в мире
14 августа
1
Фото
«Реал» презентовал новичка за 45 миллионов
14 августа
«Реал» объявил о трансфере Мастантуоно за 45 миллионов
13 июня
1
«Реал» договорился о покупке 17-летнего вингера «Ривер Плейт»
8 июня
Будущий новичок «Реала» побил рекорд сборной Аргентины
6 июня
«Реал» выиграл у «ПСЖ» борьбу за аргентинского таланта
5 июня
2
«Реал» нашел замену для Родриго
17 мая
2
Газзаев – об игроке ЦСКА: «Скоро мы увидим его в ведущем европейском клубе»
01:15
Романцев – об увольнении Семака из «Зенита»: «Его вообще грех трогать»
01:03
Мостовой оценил отсутствие Глушенкова в составе «Зенита» на матч со «Спартаком»
00:24
2
ЦСКА купил правого защитника из Аргентины
00:12
Гурцкая призвал «Ростов» отправить Альбу в отставку: «Нужен русский тренер, который сможет прикрутить гайки команде»
Вчера, 23:59
Сафонов – о Париже: «Стойкое чувство, что я вернулся домой»
Вчера, 23:50
Антон Миранчук решил вернуться в РПЛ
Вчера, 23:23
1
Спартаковца Барко снова зовут в Бразилию: подробности
Вчера, 23:11
Селюк раскритиковал «Спартак» за выбор тренера на замену Станковичу
Вчера, 22:33
4
Кафанов оценил перспективы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ» после ухода Доннаруммы
Вчера, 22:22
2
