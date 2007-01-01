Введите ваш ник на сайте
€ 30 млн

Франко Мастантуоно - новости

Реал
14 августа 2007 (18)
#30 | Полузащитник
177 см
Аргентина
Статистика Новости
Реакция Хаби Алонсо на слова новичка «Реала» о лучшем игроке мира
Вчера, 16:29
Новичок «Реала» назвал Месси лучшим игроком в мире
14 августа
1
Фото «Реал» презентовал новичка за 45 миллионов
14 августа
«Реал» объявил о трансфере Мастантуоно за 45 миллионов
13 июня
1
«Реал» договорился о покупке 17-летнего вингера «Ривер Плейт»
8 июня
Будущий новичок «Реала» побил рекорд сборной Аргентины
6 июня
«Реал» выиграл у «ПСЖ» борьбу за аргентинского таланта
5 июня
2
«Реал» нашел замену для Родриго
17 мая
2
