«Реал» договорился о покупке 17-летнего вингера «Ривер Плейт»

«Реал» выкупит правого вингера «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно за 45 миллионов евро. Сумма будет выплачена по частям.

Аргентинец подпишет контракт с «Мадридом» на шесть лет.

«Ривер Плейт» хочет, чтобы Мастантуоно сыграл за команду на клубном чемпионате мира, а к испанской команде присоединился в августе.