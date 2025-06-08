«Реал» договорился о покупке 17-летнего вингера «Ривер Плейт»

«Реал» выкупит правого вингера «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно за 45 миллионов евро. Сумма будет выплачена по частям.
Аргентинец подпишет контракт с «Мадридом» на шесть лет.
«Ривер Плейт» хочет, чтобы Мастантуоно сыграл за команду на клубном чемпионате мира, а к испанской команде присоединился в августе.
- 17-летний Мастантуоно в этом году провел за «Ривер Плейт» 19 матчей, забил 7 голов, отдал 4 передачи.
- Его контракт с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до декабря 2026 года.
- Клубный чемпионат мира стартует 14 июня в США.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X