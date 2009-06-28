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    Сергей Лукьянов - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Лукьянов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 марта 1990 (33 года)
    Рост 186
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.07.2009 65' -90' Астрахань (Астрахань) 3:1 Ротор (Волгоград)
    05.07.2009 68' -90' Ротор (Волгоград) 1:1
    28.06.2009 46' -90' 4:1 Ротор (Волгоград)
    87'
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