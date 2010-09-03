|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петротрест
|8
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2010
|Был в запасе
|Петротрест (Сочи)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|17.10.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|14.10.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|06.10.2010
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Петротрест (Сочи)
|03.10.2010
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|3:0
|Петротрест (Сочи)
|26.09.2010
|Был в запасе
|Петротрест (Сочи)
|0:2
|Химки (Химки)
|22.09.2010
|1' -41'
|Петротрест (Сочи)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|14.09.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Петротрест (Сочи)
|11.09.2010
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Петротрест (Сочи)
|03.09.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|2:0
|Салют (Белгород)
|31.08.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:0
|Авангард (Курск)
|60'
|13.08.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:3
|Мордовия (Саранск)
|11'