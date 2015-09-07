Юрий Иванов - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Афипс
|12
|0
|0
|2
|0
|Биолог-Новокубанск
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2015
|61' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:1
|Афипс (Афипский)
|01.11.2015
|90' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|25.10.2015
|90' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Афипс (Афипский)
|18.10.2015
|1' -46'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|11.10.2015
|1' -36'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|74'
|28.09.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Афипс (Афипский)
|73'
|21.09.2015
|61' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:1
|Дружба (Майкоп)
|14.09.2015
|85' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|07.09.2015
|68' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:7
|Терек-2 (Грозный)
|01.09.2015
|83' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|25.08.2015
|79' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Афипс (Афипский)
|12.08.2015
|60' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|04.08.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|5:1
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|62'
|28.07.2015
|1' -51'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:3
|Астрахань (Астрахань)