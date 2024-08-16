Даниил Удод - статистика
#86 | Защитник
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Удод
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Удод
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.12.2024
|Был в запасе
|Александрия
|3:0
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|11
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2024
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|3:0
|Черноморец (Одесса)
|23.11.2024
|1' -90'
|Динамо К (Киев)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|08.11.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|20.10.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Верес (Ровно)
|04.10.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Оболонь (Киев)
|83'
|28.09.2024
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|21.09.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Карпаты (Львов)
|18'
|31.08.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:4
|Полесье (Житомир)
|26.08.2024
|1' -90'
|Левый берег (Киев)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|16.08.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|10.08.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Заря (Луганск)
|90'
|03.08.2024
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Черноморец (Одесса)