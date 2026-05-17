Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Данни Уилсон - статистика

Ливингстон
27 декабря 1991 (34)
#27 | Защитник
187 см | 80 кг
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливингстон
31
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Ливингстон
1 : 4
17.05.2026
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
12.05.2026
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Данди
3 : 0
09.05.2026
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Ливингстон
2 : 2
01.05.2026
Абердин
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Сент-Миррен
0 : 2
25.04.2026
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
11.04.2026
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Ливингстон
2 : 2
05.04.2026
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Килмарнок
2 : 0
21.03.2026
Ливингстон
1' - 73'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Хиберниан
0 : 0
14.03.2026
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Ливингстон
1 : 1
28.02.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Ливингстон
2 : 2
22.02.2026
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Данди
2 : 2
14.02.2026
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Селтик
2 : 1
11.02.2026
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Ливингстон
1 : 2
04.02.2026
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Ливингстон
0 : 2
31.01.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Ливингстон
1 : 1
10.01.2026
Килмарнок
10' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Хартс
1 : 0
03.01.2026
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Ливингстон
1 : 3
30.12.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Ливингстон
2 : 4
27.12.2025
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Сент-Миррен
1 : 0
20.12.2025
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Ливингстон
2 : 2
13.12.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Мазервелл
3 : 0
06.12.2025
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Ливингстон
0 : 1
30.11.2025
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Рейнджерс
2 : 1
22.11.2025
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
1 : 1
08.11.2025
Ливингстон
1' - 90'
89'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Ливингстон
2 : 2
01.11.2025
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Ливингстон
1 : 2
25.10.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Хиберниан
4 : 0
18.10.2025
Ливингстон
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
04.10.2025
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Ливингстон
1 : 2
28.09.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди
3 : 2
20.09.2025
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Абердин
0 : 0
13.09.2025
Ливингстон
1' - 90'
40'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Ливингстон
1 : 2
30.08.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
3 : 0
23.08.2025
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Ливингстон
3 : 1
09.08.2025
Фалкирк
1' - 14'
Главные новости
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
1
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
4
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
3
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
7
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
1
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
2
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+