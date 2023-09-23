Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Сент-Миррен
Ливингстон - Сент-Миррен: онлайн-трансляция 28 февраля 2026
Ливингстон
28.02.2026, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
Сент-Миррен
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ливингстон - Сент-Миррен
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Ливингстон
Сент-Миррен
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
23 сентября 2023, 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
8 февраля 2023, 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
24 декабря 2022, 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
19 октября 2022, 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
27 июля 2022, 08:15
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
23 сентября 2023, 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
8 февраля 2023, 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
24 декабря 2022, 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
19 октября 2022, 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
27 июля 2022, 08:15
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2 июня 2018, 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
29 апреля 2016, 20:10
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
29 ноября 2015, 05:11
Шотландия. Премьер-лига
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Последние матчи
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Ливингстон
3 : 1
09.08.2025
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Миррен
0 : 0
09.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Селтик
1 : 0
03.08.2025
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Килмарнок
2 : 2
02.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Росс Каунти
2 : 4
26.05.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Ливингстон
3 : 1
09.08.2025
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Килмарнок
2 : 2
02.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Росс Каунти
2 : 4
26.05.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Ливингстон
1 : 1
22.05.2025
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Ливингстон
2 : 0
16.05.2025
Партик Тисл
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Миррен
0 : 0
09.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Селтик
1 : 0
03.08.2025
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
1 : 1
17.05.2025
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
2 : 2
14.05.2025
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
0 : 2
10.05.2025
Сент-Миррен
