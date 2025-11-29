Введите ваш ник на сайте
Ливингстон - Абердин: онлайн-трансляция 29 ноября 2025

Ливингстон
29.11.2025, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
- : -
Не начался
Абердин
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Ливингстон - Абердин
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ливингстон
Абердин
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
23 сентября 2023, 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
8 февраля 2023, 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
24 декабря 2022, 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
19 октября 2022, 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
27 июля 2022, 08:15
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
«Ливерпуль» купил за 7,5 миллиона защитника «Абердина» Рэмзи
19 июня 2022, 14:14
«Абердин» открыл памятник Фергюсону. Он выиграл десять трофеев с командой
25 февраля 2022, 17:23
Судья матча «Ливингстон» – «Абердин» показал 14 желтых карточек и одну красную
5 февраля 2022, 20:25
Шотландия. Премьер-лига
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Последние матчи
Ливингстон
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Ливингстон
3 : 1
09.08.2025
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Килмарнок
2 : 2
02.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Росс Каунти
2 : 4
26.05.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Ливингстон
3 : 1
09.08.2025
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Килмарнок
2 : 2
02.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Росс Каунти
2 : 4
26.05.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Ливингстон
1 : 1
22.05.2025
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Ливингстон
2 : 0
16.05.2025
Партик Тисл
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
17.05.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
1 : 5
14.05.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
4 : 0
11.05.2025
Абердин
