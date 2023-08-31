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Сток Сити
Джун-Хо Ба
Трансферы
€ 4 млн
Джун-Хо Ба - трансферы
Сток Сити
21 августа 2003 (22), Тэгу
#10 | Полузащитник
180 см
Южная Корея
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
31.08.23 / 30.06.27
Тэджон
Сток Сити
2 млн €
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