Джун-Хо Ба - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Джун-Хо
|Фамилия
|Ба
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тэгу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Джун-Хо
|Фамилия
|Ба
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тэгу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.11.2024
|1' - 90'
|Сток Сити
|0:2
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 18 тур
|69'
|26.11.2024
|1' - 90'
|Сток Сити
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 17 тур
|23.11.2024
|1' - 90'
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:1
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 16 тур
|19.11.2024
|72' - 90'
|Палестина
|1:1
|Южная Корея
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 6 тур
|14.11.2024
|64' - 90'
|Кувейт
|1:3
|Южная Корея
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур
|74'
|09.11.2024
|1' - 90'
|Сток Сити
|1:1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 15 тур
|60'
|06.11.2024
|1' - 88'
|Блэкберн
|0:2
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2024
|1' -63'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
(2:1)п
|Флитвуд (Флитвуд)
|33'
|27.08.2024
|70' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:5
|Сток Сити (Сток-он-Трент)