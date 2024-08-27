Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Джун-Хо Ба - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Джун-Хо
    Фамилия Ба
    Команда Сток Сити
    Состав Основной
    Родной город Тэгу
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 августа 2003 (21 год)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    30.11.2024 1' - 90' Сток Сити 0:2 Бернли Англия. Чемпионшип, 18 тур
    69'
    26.11.2024 1' - 90' Сток Сити 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 17 тур
    23.11.2024 1' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 1:1 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 16 тур
    19.11.2024 72' - 90' Палестина 1:1 Южная Корея Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 6 тур
    14.11.2024 64' - 90' Кувейт 1:3 Южная Корея Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур
    74'
    09.11.2024 1' - 90' Сток Сити 1:1 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 15 тур
    60'
    06.11.2024 1' - 88' Блэкберн 0:2 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 14 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2024 1' -63' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0
    (2:1)п    		 Флитвуд (Флитвуд)
    33'
    27.08.2024 70' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 0:5 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 