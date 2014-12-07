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    Андрей Нестеров - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Нестеров
    Команда Металлург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июля 1990 (32 года)
    Рост 188
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2015 1' -65' Металлург (Запорожье) 2:0 Мариуполь (Мариуполь)
    04.05.2015 1' -90' Олимпик (Донецк) 0:0 Металлург (Запорожье)
    26.04.2015 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:0 Металлист (Харьков)
    19.04.2015 Был в запасе Ворскла (Полтава) 5:0 Металлург (Запорожье)
    10.04.2015 77' -90' Металлург (Запорожье) 1:1 Волынь (Луцк)
    05.04.2015 Был в запасе Металлург (Запорожье) 2:1 Карпаты (Львов)
    15.03.2015 Был в запасе Днепр (Днепр) 1:0 Металлург (Запорожье)
    07.03.2015 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:1 Металлург (Донецк)
    01.03.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:1 Металлург (Запорожье)
    07.12.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Металлург (Запорожье)
    12'
    15.08.2014 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:1 Днепр (Днепр)
    09.08.2014 88' -90' Металлург (Донецк) 1:1 Металлург (Запорожье)
    02.08.2014 Был в запасе Металлург (Запорожье) 2:1 Говерла (Ужгород)
    27.07.2014 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:0 Металлург (Запорожье)
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