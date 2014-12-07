Андрей Нестеров - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Нестеров
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июля 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|86
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Нестеров
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июля 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2015
|1' -65'
|Металлург (Запорожье)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|04.05.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:0
|Металлург (Запорожье)
|26.04.2015
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|5:0
|Металлург (Запорожье)
|10.04.2015
|77' -90'
|Металлург (Запорожье)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|05.04.2015
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|15.03.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Металлург (Запорожье)
|07.03.2015
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|01.03.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлург (Запорожье)
|07.12.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлург (Запорожье)
|12'
|15.08.2014
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|09.08.2014
|88' -90'
|Металлург (Донецк)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|02.08.2014
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|27.07.2014
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Металлург (Запорожье)