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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Металлург
Днепр - Металлург: обзор матча 15 марта 2015
Днепр
15.03.2015, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
75'
В. Лучкевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Металлург
83'
Замена
А. Цуриков
️️️️
С. Балич
Замена
В. Федорчук
️️️️
Н. Калинич
82'
ГОЛ! 1:0!
В. Лучкевич
Пас отдал
Н. Калинич
75'
67'
Желтая карточка
В. Кулач
64'
Желтая карточка
П. Пашаев
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Б. Гама
56'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Е. Шахов
56'
46'
Замена
С. Рудыка
️️️️
Н. Орелеси
46'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
Д. Юсов
43'
Желтая карточка
Д. Лепа
Желтая карточка
Е. Шахов
32'
17'
Желтая карточка
Н. Орелеси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
15
Артур Кузнецов
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
88
Нурудин Орелеси
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
5
Валерий Федорчук
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
3-2-4-1
27
Лаштувка
18
Гуйе
19
Чигринский
7
Лучкевич
3
Лео Матос
19
Ксенз
90
Безус
28
Шахов
29
Ротань
16
Гама
9
Калинич
4-2-1-3
1
Старцев
15
Кузнецов
22
Лисицкий
20
Пашаев
74
Балич
88
Орелеси
81
Гвилия
11
Татарков
10
Кулач
28
Юсов
11
Лепа
9
Калинич
5
Федорчук
5
Федорчук
9
Калинич
28
Шахов
22
Коноплянка
22
Коноплянка
28
Шахов
16
Гама
11
Селезнев
11
Селезнев
16
Гама
28
Юсов
18
Каплиенко
18
Каплиенко
28
Юсов
74
Балич
9
Цуриков
9
Цуриков
74
Балич
88
Орелеси
9
Рудыка
9
Рудыка
88
Орелеси
Остались в запасе
Днепр
Металлург
7
Андрей Близниченко
ПВ
71
Денис Бойко
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
71
Денис Бойко
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Днепр - Металлург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
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Днепр
Металлург
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
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2017.10.15 10:35
21
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2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
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2017.06.19 06:34
6
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
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2015.11.30 04:43
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