Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлург
Металлург - Металлург: обзор матча 09 августа 2014
Металлург
09.08.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
30'
Александре
52'
А. Каплиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлург
90'
Замена
И. Матяж
️️️️
Д. Юсов
88'
Замена
А. Нестеров
️️️️
В. Приёмов
Замена
А. Барановский
️️️️
Н. Морозюк
82'
77'
Желтая карточка
П. Пашаев
71'
Замена
Ю. Штурко
️️️️
А. Каплиенко
66'
Желтая карточка
Д. Юсов
58'
Желтая карточка
И. Жураховский
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Каплиенко
Пас отдал
Д. Лепа
39'
Желтая карточка
А. Курилов
ГОЛ! 1:0!
Александре
Пас отдал
Г. Нельсон
30'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
А. Насонов
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
55
Александр Нойок
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
14
Александре
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
74
Саша Балич
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
77
Сержио
ЛП
21
Игорь Жураховский
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
14
Антон Поступаленко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
20
Максим Задерака
ПВ
11
Александр Акименко
ЦФ
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
20
Иван Матяж
ЦП
30
Лео
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
2-1-5-2
13
Бандура
44
Чечер
4
Прийма
55
Нойок
23
Насонов
8
Нельсон
6
Морозюк
14
Александре
10
Лазич
11
Шарпар
13
Макридис
3-2-2-3
12
Боровик
20
Пашаев
78
Курилов
22
Лисицкий
18
Каплиенко
74
Балич
21
Жураховский
77
Сержио
11
Лепа
28
Юсов
80
Приёмов
23
Насонов
7
Мишенко
7
Мишенко
23
Насонов
6
Морозюк
22
Барановский
22
Барановский
6
Морозюк
80
Приёмов
5
Нестеров
5
Нестеров
80
Приёмов
28
Юсов
20
Матяж
20
Матяж
28
Юсов
18
Каплиенко
21
Штурко
21
Штурко
18
Каплиенко
Остались в запасе
Металлург
Металлург
20
Максим Задерака
ПВ
33
Марьян Мысык
АП
11
Александр Акименко
ЦФ
79
Юрий Панькив
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
30
Лео
ЦФ
1
Максим Старцев
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
20
Максим Задерака
ПВ
33
Марьян Мысык
АП
11
Александр Акименко
ЦФ
79
Юрий Панькив
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
Остались в запасе
30
Лео
ЦФ
1
Максим Старцев
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Металлург - Металлург
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Оболонь
Новости команд
Все
Металлург
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+