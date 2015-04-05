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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Карпаты
Металлург - Карпаты: обзор матча 05 апреля 2015
Металлург
05.04.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Карпаты
79'
В. Лисицкий (П)
80'
А. Каплиенко
36'
В. Страшкевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Карпаты
Желтая карточка
Н. Орелеси
90'
+1
Замена
С. Рудыка
️️️️
А. Каплиенко
87'
84'
Желтая карточка
А. Новотрясов
ГОЛ! 2:1!
А. Каплиенко
Пас отдал
В. Кулач
80'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Лисицкий
79'
Замена
И. Жураховский
️️️️
Н. Татарков
67'
66'
Замена
М. Сергийчук
️️️️
Д. Кльоц
60'
Замена
М. Швед
️️️️
В. Страшкевич
Замена
Р. Платон
️️️️
Д. Юсов
60'
36'
ГОЛ! 0:1!
В. Страшкевич
Пас отдал
В. Костевич
18'
Замена
О. Голодюк
️️️️
А. Карноза
16'
Желтая карточка
А. Гитченко
Желтая карточка
А. Каплиенко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
74
Саша Балич
ЛЗ
15
Артур Кузнецов
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
88
Нурудин Орелеси
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
21
Игорь Жураховский
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
83
Остап Грось
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Старцев
15
Кузнецов
22
Лисицкий
20
Пашаев
74
Балич
18
Каплиенко
88
Орелеси
81
Гвилия
11
Татарков
28
Юсов
10
Кулач
4-4-1-1
23
Мисак
11
Мирошниченко
4
Гитченко
26
Новотрясов
21
Костевич
27
Страшкевич
9
Кожанов
8
Кльоц
16
Худобяк
8
Чачуа
10
Карноза
11
Татарков
21
Жураховский
21
Жураховский
11
Татарков
18
Каплиенко
9
Рудыка
9
Рудыка
18
Каплиенко
28
Юсов
24
Платон
24
Платон
28
Юсов
27
Страшкевич
9
Швед
9
Швед
27
Страшкевич
10
Карноза
32
Голодюк
32
Голодюк
10
Карноза
8
Кльоц
7
Сергийчук
7
Сергийчук
8
Кльоц
Остались в запасе
Металлург
Карпаты
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
3
Василий Кравец
ЛЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
83
Остап Грось
ЦЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
Остались в запасе
3
Василий Кравец
ЛЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
83
Остап Грось
ЦЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Металлург - Карпаты
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Славутич-Арена
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