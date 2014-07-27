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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлург
Шахтер - Металлург: обзор матча 27 июля 2014
Шахтер
27.07.2014, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
1'
Л. Адриано
45'
А. Гладкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлург
78'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
Ю. Штурко
Замена
Фред
️️️️
Фернандо
72'
Замена
С. Болбат
️️️️
А. Гладкий
69'
58'
Желтая карточка
Сержио
46'
Замена
И. Матяж
️️️️
Р. Платон
Замена
Марлос
️️️️
Илсиньо
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Гладкий
Пас отдал
Л. Адриано
45'
ГОЛ! 1:0!
Л. Адриано
Пас отдал
А. Гладкий
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
20
Фернандо
ОП
77
Илсиньо
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
77
Сержио
ЛП
21
Игорь Жураховский
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
20
Иван Матяж
ЦП
30
Лео
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
4-2-1-3
1
Каниболоцкий
13
Шевчук
44
Ракицкий
18
Ордец
33
Срна
27
Степаненко
20
Фернандо
77
Илсиньо
4
Адриано
20
Гладкий
11
Тайсон
4-2-4
12
Боровик
22
Лисицкий
5
Нестеров
20
Пашаев
74
Балич
21
Жураховский
77
Сержио
80
Приёмов
21
Штурко
24
Платон
28
Юсов
20
Гладкий
50
Болбат
50
Болбат
20
Гладкий
20
Фернандо
7
Фред
7
Фред
20
Фернандо
77
Илсиньо
10
Марлос
10
Марлос
77
Илсиньо
21
Штурко
18
Каплиенко
18
Каплиенко
21
Штурко
24
Платон
20
Матяж
20
Матяж
24
Платон
Остались в запасе
Шахтер
Металлург
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
30
Лео
ЦФ
1
Максим Старцев
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
30
Лео
ЦФ
1
Максим Старцев
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Шахтер - Металлург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Арена-Львов
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