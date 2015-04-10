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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Волынь
Металлург - Волынь: обзор матча 10 апреля 2015
Металлург
10.04.2015, пятница, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Волынь
83'
Р. Платон
39'
Э. Бикфалви (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Волынь
90'
+6
Желтая карточка
Р. Бабенко
90'
+3
Замена
Р. Бабенко
️️️️
С. Политыло
ГОЛ! 1:1!
Р. Платон
Пас отдал
Н. Татарков
83'
Замена
А. Нестеров
️️️️
А. Каплиенко
77'
Замена
Н. Татарков
️️️️
В. Гвилия
70'
53'
Замена
Р. Мемешев
️️️️
В. Хомченко
Замена
И. Жураховский
️️️️
Д. Юсов
46'
Желтая карточка
В. Лисицкий
39'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Бикфалви
36'
Желтая карточка
Т. Парцвания
32'
Желтая карточка
С. Политыло
24'
Замена
Т. Парцвания
️️️️
О. Гуменюк
23'
Желтая карточка
О. Гуменюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
74
Саша Балич
ЛЗ
15
Артур Кузнецов
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
81
Валериан Гвилия
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
30
Олег Гуменюк
ПП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
21
Игорь Жураховский
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
3
Темур Парцвания
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
7
Редван Мемешев
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
3-2-1-4
1
Старцев
15
Кузнецов
22
Лисицкий
20
Пашаев
74
Балич
18
Каплиенко
81
Гвилия
9
Рудыка
28
Юсов
24
Платон
11
Лепа
3-5-1-1
35
Шуст
5
Жунич
14
Полевой
21
Новак
30
Гуменюк
30
Кобахидзе
11
Шарпар
89
Политыло
79
Бабатунде
10
Бикфалви
94
Хомченко
81
Гвилия
11
Татарков
11
Татарков
81
Гвилия
28
Юсов
21
Жураховский
21
Жураховский
28
Юсов
18
Каплиенко
5
Нестеров
5
Нестеров
18
Каплиенко
89
Политыло
8
Бабенко
8
Бабенко
89
Политыло
30
Гуменюк
3
Парцвания
3
Парцвания
30
Гуменюк
94
Хомченко
7
Мемешев
7
Мемешев
94
Хомченко
Остались в запасе
Металлург
Волынь
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
16
Тимофей Шеремета
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
13
Артем Кичак
ВР
7
Сергей Воронин
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
16
Тимофей Шеремета
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
7
Сергей Воронин
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Металлург - Волынь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Волынь
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2017.06.03 07:42
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