Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Василий Грицук - статистика

Завершил карьеру
21 ноября 1987 (38)
#22 | Полузащитник
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Полесье
16
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
25.05.2024
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Харьков
3 : 2
19.05.2024
Полесье
86' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
0 : 1
13.05.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
1 : 1
05.05.2024
Заря
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Полесье
1 : 0
29.04.2024
Ворскла
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Полесье
1 : 0
14.04.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Минай
2 : 3
08.04.2024
Полесье
59' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Полесье
1 : 4
30.03.2024
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Оболонь
1 : 0
16.03.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полесье
1 : 2
09.03.2024
Александрия
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Полесье
0 : 1
01.03.2024
ЛНЗ
69' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Рух
1 : 1
25.02.2024
Полесье
1' - 62'
51'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Полесье
1 : 1
08.12.2023
Днепр-1
1' - 56'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полесье
1 : 1
01.12.2023
Верес
1' - 72'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
0 : 0
24.11.2023
Полесье
1' - 78'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
2 : 1
11.11.2023
Харьков
63' - 90'
83'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Полесье
1 : 1
06.11.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
0 : 1
28.10.2023
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Ворскла
0 : 3
22.10.2023
Полесье
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 2
06.10.2023
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Колос
0 : 0
01.10.2023
Полесье
1' - 84'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Полесье
2 : 1
23.09.2023
Минай
1' - 62'
45'
45'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Черноморец
1 : 0
16.09.2023
Полесье
46' - 90'
81'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Полесье
2 : 0
02.09.2023
Оболонь
83' - 90'
90'
90'
Главные новости
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
3
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
2
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
6
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
1
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+