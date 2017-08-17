Василий Грицук - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Василий
|Фамилия
|Грицук
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1987 (35 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Василий
|Фамилия
|Грицук
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1987 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2017
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:2
|БАТЭ (Борисов)
|34'
|17.08.2017
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|65'