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    Василий Грицук - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Василий
    Фамилия Грицук
    Команда Александрия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 1987 (35 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Александрия 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2017 1' -90' Александрия (Александрия) 1:2 БАТЭ (Борисов)
    34'
    17.08.2017 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:1 Александрия (Александрия)
    65'
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