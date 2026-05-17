Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Farid Alfa-Ruprecht - статистика

Бохум
#29 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бохум
26
3
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Карлсруэ
1 : 2
17.05.2026
Бохум
1' - 81'
4'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Бохум
1 : 1
09.05.2026
Ганновер-96
46' - 90'
55'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Арминия
1 : 1
02.05.2026
Бохум
67' - 90'
79'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Бохум
2 : 1
26.04.2026
Гройтер Фюрт
58' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
18.04.2026
Бохум
64' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Бохум
4 : 1
12.04.2026
Айнтрахт
55' - 90'
68'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Магдебург
4 : 1
04.04.2026
Бохум
1' - 69'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Бохум
2 : 3
22.03.2026
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Герта
1 : 1
14.03.2026
Бохум
1' - 72'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Бохум
3 : 2
07.03.2026
Кайзерслаутерн
1' - 58'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Фортуна
2 : 1
27.02.2026
Бохум
61' - 90'
79'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Бохум
1 : 1
20.02.2026
Нюрнберг
1' - 63'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Бохум
0 : 0
15.02.2026
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Пройссен
1 : 1
06.02.2026
Бохум
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Бохум
2 : 0
31.01.2026
Шальке-04
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Эльверсберг
1 : 1
25.01.2026
Бохум
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Бохум
3 : 3
18.01.2026
Дармштадт
1' - 86'
3'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Бохум
2 : 2
20.12.2025
Карлсруэ
1' - 57'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
0 : 0
13.12.2025
Бохум
1' - 74'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Бохум
1 : 0
06.12.2025
Арминия
1' - 63'
18'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
29.11.2025
Бохум
55' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
1 : 2
21.11.2025
Динамо Дрезден
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
0 : 2
09.11.2025
Бохум
1' - 82'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
2 : 0
02.11.2025
Магдебург
1' - 82'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Хольштайн
1 : 1
25.10.2025
Бохум
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
3 : 2
18.10.2025
Герта
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
04.10.2025
Бохум
60' - 90'
63'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Бохум
0 : 1
27.09.2025
Фортуна
75' - 90'
86'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Падерборн
1 : 0
12.09.2025
Бохум
Был в запасе
Главные новости
«Барселона» провела переговоры по Родри
11:34
Энрике готов покинуть «Зенит» и ищет жилье в Рио
11:20
1
Названа сумма, которую «Галатасарай» готов выплатить за Батракова
11:01
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
10:39
1
Губерниев оценил трансфер Даку в «Спартак»
09:47
6
«Галатасарай» достиг соглашения об условиях контракта с Батраковым
09:38
3
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
09:22
2
Мостовой назвал игрока, который идеально бы вписался в «Спартак»
09:03
5
«Зенит» провел консультации по возможности трансфера игрока «Флуминенсе»
08:55
1
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
08:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+