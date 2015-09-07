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    Константин Михайлов - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Константин
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Михайлов
    Команда Ангушт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 декабря 1989 (33 года)
    Рост 181
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ангушт 17 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -57' Ангушт (Назрань) 1:0 Дружба (Майкоп)
    01.11.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Ангушт (Назрань)
    25.10.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 1:0 Терек-2 (Грозный)
    18.10.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 2:1 Ангушт (Назрань)
    35'
    11.10.2015 1' -62' Ангушт (Назрань) 1:1 Астрахань (Астрахань)
    04.10.2015 1' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 2:2 Ангушт (Назрань)
    28.09.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    21.09.2015 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:0 Ангушт (Назрань)
    82'
    14.09.2015 1' -72' Динамо (Ставрополь) 1:0 Ангушт (Назрань)
    07.09.2015 1' -46' Ангушт (Назрань) 2:1 МИТОС (Новочеркасск)
    35'
    01.09.2015 1' -73' Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:0 Ангушт (Назрань)
    25.08.2015 1' -78' Ангушт (Назрань) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.08.2015 1' -80' Дружба (Майкоп) 3:2 Ангушт (Назрань)
    12.08.2015 1' -63' Ангушт (Назрань) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    04.08.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 1:2 Ангушт (Назрань)
    90'
    28.07.2015 1' -68' Ангушт (Назрань) 0:1 Афипс (Афипский)
    21.07.2015 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 0:2 Ангушт (Назрань)
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