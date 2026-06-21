Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2026 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2024 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2024 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2. Группа 1 2021/2022 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2010