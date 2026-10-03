Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Нигерия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 3
Команды
Металлург Л
Савва Потапов
Статистика
Савва Потапов - статистика
Металлург Л
14 августа 2007 (19)
#33 | Полузащитник
181 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Арсенал-2
0 : 0
27.09.2026
Металлург Л
1' - 74'
55'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Металлург Л
1 : 0
19.09.2026
Строгино
1' - 90'
21'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
СКА-Хабаровск-2
1 : 3
12.09.2026
Металлург Л
1' - 90'
16'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2026
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург Л
11
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Арсенал-2
0 : 0
27.09.2026
Металлург Л
1' - 74'
55'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Металлург Л
1 : 0
19.09.2026
Строгино
1' - 90'
21'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
СКА-Хабаровск-2
1 : 3
12.09.2026
Металлург Л
1' - 90'
16'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Металлург Л
0 : 1
05.09.2026
Шумбрат
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Спартак Т
3 : 1
29.08.2026
Металлург Л
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Металлург Л
2 : 1
22.08.2026
Авангард
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Волна
3 : 2
15.08.2026
Металлург Л
1' - 47'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Металлург Л
0 : 0
08.08.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Ротор-2
0 : 3
01.08.2026
Металлург Л
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
2 : 2
25.07.2026
Металлург Л
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
87' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Металлург Л
0 : 1
08.05.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Металлург Л
2 : 1
25.04.2026
Волна
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Металлург Л
2 : 1
11.04.2026
Ротор-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Металлург Л
2 : 0
05.04.2026
Квант
Был в запасе
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
Барко едва не ушел в «Зенит», ЦСКА хочет игрока «Спартака», предложение Дзюбе от Юрана и другие новости
02:00
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
01:35
1
Определено самое слабое звено в составе «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»
01:24
2
«Я обалдел»: Кержакова шокировала зарплата тренера в клубе РПЛ
01:00
1
«Ты можешь только обделаться»: Григорян выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
00:51
1
Сын Юрана думал о смене фамилии
00:28
Карпин назвал самое ценное качество нынешней сборной России
00:12
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:41
3
«Спартак» потратит 25+ миллионов на новый контракт Барко
Вчера, 23:29
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+