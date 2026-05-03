Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2026 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2024 Лига конференций 2023/2024 Белоруссия. Высшая лига 2022 Лига конференций 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Лига Европы 2015/2016 Россия. Молодежное первенство 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. ФНЛ 2013/2014 Marbella Cup 2012 Россия. ФНЛ 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Россия. Молодежное первенство 2010