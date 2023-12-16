Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Турция. Суперлига 2023/2024 Турция. Суперлига 2022/2023 Турция. Суперлига 2021/2022 Турция. Суперлига 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Суперкубок Италии 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011