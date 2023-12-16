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Андреа Бертолаччи
Статистика
Андреа Бертолаччи - статистика
Завершил карьеру
11 января 1991 (35), Рим
#91 | Полузащитник
179 см | 75 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Турция. Суперлига 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Суперкубок Италии 2016
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кремонезе
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 17 тур
Феральписало
1 : 0
16.12.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Брешиа
0 : 3
12.11.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Кремонезе
3 : 0
05.11.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
0 : 1
21.10.2023
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Комо
1 : 3
08.10.2023
Кремонезе
46' - 90'
77'
Италия. Серия В, 8 тур
Кремонезе
1 : 2
01.10.2023
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Козенца
1 : 2
26.09.2023
Кремонезе
85' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Кремонезе
2 : 2
23.09.2023
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Реджана 1919
2 : 2
16.09.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Кремонезе
1 : 1
03.09.2023
Сампдория
1' - 76'
Италия. Серия В, 3 тур
Тернана
0 : 1
30.08.2023
Кремонезе
88' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Кремонезе
0 : 1
26.08.2023
Бари
1' - 62'
Италия. Серия В, 1 тур
Кремонезе
0 : 0
19.08.2023
Катанцаро
1' - 71'
69'
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