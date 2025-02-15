Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Nawaf Sahli - статистика

Завершил карьеру
#41 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Раед
11
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Раед
0 : 2
15.02.2025
Аль-Фейха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
06.02.2025
Аль-Раед
79' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Раед
1 : 2
30.01.2025
Аль-Наср
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Раед
0 : 2
20.01.2025
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Раед
0 : 2
10.01.2025
Дамак
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хиляль
3 : 2
07.12.2024
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Раед
0 : 1
30.11.2024
Аль-Таавун
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Раед
3 : 1
23.11.2024
Аль-Оруба
85' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Ахли
2 : 0
08.11.2024
Аль-Раед
89' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
4 : 0
01.11.2024
Аль-Раед
67' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Раед
2 : 1
26.10.2024
Аль-Фат
70' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Раед
2 : 2
19.10.2024
Аль-Вахда
Был в запасе
65'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Иттифак
0 : 1
03.10.2024
Аль-Раед
12' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Шабаб
2 : 1
29.09.2024
Аль-Раед
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Раед
1 : 2
21.09.2024
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Фейха
0 : 5
14.09.2024
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Раед
0 : 1
27.08.2024
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Наср
1 : 1
22.08.2024
Аль-Раед
Был в запасе
Главные новости
«Страшнее наркомании»: Юран – о лудомании у своего игрока
19:17
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
18:35
1
ФотоРоналду кардинально сменил имидж после побега из сборной Португалии
18:29
4
Раскрыта зарплата Барко по новому контракту
17:53
21
Генич отреагировал на скандальную выходку Губерниева
17:33
4
«Спартак» – лучшая команда Европы по важному показателю
16:51
11
ВидеоФанаты подозревают, что настоящего Винисиуса убили или похитили и вместо него играет двойник
16:09
6
Видео«Спартак» продлил контракт с Барко
16:06
12
ФотоНазваны 10 самых дорогих футболистов чемпионата Испании
15:53
Экс-игрок «Спартака» рассказал, как давал взятки в России
15:41
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+