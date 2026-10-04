Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вячеслав Урюпин - статистика

Крылья Советов-2
14 мая 2007 (19)
#74 | Полузащитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Победа
1 : 2
04.10.2026
Крылья Советов-2
1' - 57'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
27.09.2026
Химик
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
20.09.2026
Динамо Брл
1' - 58'
7'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Акрон-2
2 : 0
13.09.2026
Крылья Советов-2
1' - 79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
06.09.2026
Победа
1' - 77'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов-2
17
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Победа
1 : 2
04.10.2026
Крылья Советов-2
1' - 57'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
27.09.2026
Химик
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
20.09.2026
Динамо Брл
1' - 58'
7'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Акрон-2
2 : 0
13.09.2026
Крылья Советов-2
1' - 79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
06.09.2026
Победа
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
КДВ
0 : 3
30.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Ижевск
1 : 1
23.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Акрон-2
4 : 0
16.08.2026
Крылья Советов-2
80' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
КДВ
1 : 0
09.08.2026
Крылья Советов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Крылья Советов-2
1 : 1
02.08.2026
Победа
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Оренбург-2
0 : 0
27.07.2026
Крылья Советов-2
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
2 : 2
12.07.2026
Урал-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
07.06.2026
Акрон-2
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
31.05.2026
КДВ
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Урал-2
1 : 1
10.05.2026
Крылья Советов-2
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
03.05.2026
Рубин-2
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
4 : 2
26.04.2026
Носта
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Крылья Советов-2
4 : 1
09.04.2026
Динамо Брл
Был в запасе
Главные новости
ФотоРоналду кардинально сменил имидж после побега из сборной Португалии
18:29
4
Раскрыта зарплата Барко по новому контракту
17:53
12
Генич отреагировал на скандальную выходку Губерниева
17:33
3
«Спартак» – лучшая команда Европы по важному показателю
16:51
7
ВидеоФанаты подозревают, что настоящего Винисиуса убили или похитили и вместо него играет двойник
16:09
4
Видео«Спартак» продлил контракт с Барко
16:06
10
ФотоНазваны 10 самых дорогих футболистов чемпионата Испании
15:53
Экс-игрок «Спартака» рассказал, как давал взятки в России
15:41
3
ВидеоКруговой – о Максименко: «Надеюсь, КДК обратит внимание на эпизод»
15:23
2
Фото«Локомотив» объявил о назначении нового спортивного директора
15:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+