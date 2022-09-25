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Шарджа
Адель Таарабт
Новости
€ 300 тыс
Адель Таарабт - новости
Шарджа
24 мая 1989 (37), Фес
#49 | Полузащитник
177 см | 69 кг
Марокко | Франция
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Фото
«Аль-Наср» из ОАЭ подписал экс-игрока «Милана» и «Тоттенхэма»
2022.09.25 10:41
2
Медведев – об интересе «Зенита» к Таарабту: «Я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам»
2020.09.07 19:50
1
«Зенит» заинтересован в 31-летнем полузащитнике «Бенфики» Таарабте
2020.09.06 22:13
3
Гримальдо, Таарабт, Пицци – в основе «Бенфики» на матч с «Зенитом»; Осорио, Караваев, Шатов сыграют у россиян
2019.12.10 21:55
28
Дуглас Сантос, Оздоев, Шатов – в основе «Зенита» на матч с «Бенфикой»; Гримальдо, Таарабт, Сеферович сыграют у гостей
2019.10.02 21:10
6
Таарабт может перейти в «Спартак»
2018.01.27 06:05
22
Таарабт проведет ближайшие полтора года в «Дженоа»
2017.01.05 10:36
Таарабт близок к переходу в «Аль-Ахли»
2015.12.29 15:08
2
Главные новости
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
22:56
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
22:43
9
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
22:30
1
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
10
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
14
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
14
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