Медведев – об интересе «Зенита» к Таарабту: «Я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о заинтересованности петербургского клуба в услугах полузащитника «Бенфики» Аделя Таарабта.
«Я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам, которые распространяются агентами игроков и клубами в своих интересах.
Мы о своих планах сообщаем, когда это реальность. Пока никаких оснований для этого нет», – сказал Медведев.
- 31-летний Таарабт выступает за «Бенфику» с 2015 года.
- В прошлом сезоне он провел 38 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.
Источник: Sport24