Медведев – об интересе «Зенита» к Таарабту: «Я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о заинтересованности петербургского клуба в услугах полузащитника «Бенфики» Аделя Таарабта.

«Я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам, которые распространяются агентами игроков и клубами в своих интересах.

Мы о своих планах сообщаем, когда это реальность. Пока никаких оснований для этого нет», – сказал Медведев.