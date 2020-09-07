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    Медведев – об интересе «Зенита» к Таарабту: «Я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о заинтересованности петербургского клуба в услугах полузащитника «Бенфики» Аделя Таарабта.

    «Я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам, которые распространяются агентами игроков и клубами в своих интересах.

    Мы о своих планах сообщаем, когда это реальность. Пока никаких оснований для этого нет», – сказал Медведев.

    • 31-летний Таарабт выступает за «Бенфику» с 2015 года.
    • В прошлом сезоне он провел 38 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3469

      житель СПб 22 минуты назад

      Ну так сообщайте о чем-нибудь! А то молчите, как воду в рот набрали. Будут приобретения?

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