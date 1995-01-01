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    «Зенит» заинтересован в 31-летнем полузащитнике «Бенфики» Таарабте

    Полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт привлек внимание «Зенита». Им интересуются еще три клуба: «Сампдория», «Фиорентина», «Олимпиакос», информирует «Чемпионат» со ссылкой на Tuttomercatoweb.

    Таарабт играл против «Зенита» на групповом этапе прошлого сезона Лиги чемпионов.

    • 31-летний Таарабт играет в Португалии с 2015 года.
    • В прошлом сезоне он провел 38 матчей, забил гол, отдал три результативные передачи.
    • Рынок оценивает Таарабта в 5,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3157

      Cleaner 27 минут назад

      Зенит решил пойти по пути Барселоны и собрать состав старперов? Для ЧР это прокатит. В ЛЧ будет провал.

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      Рейтинг: +9

      kolosovnikovmatwej 35 минут назад


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      Рейтинг: +2352

      Гавроша 47 минут назад

      Опять тарасовские утки полетели, да что бы их там!!!

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      Рейтинг: +1389

      acor94 1 час назад

      Нет мест!

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      Рейтинг: -905

      Бoрат 1 час назад

      О , Господи , это что за зверь такой " Трахобат " , жаль конечно , что не ТрахоБОРАТ , но это поправимо . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +2315

      Semenycch 1 час назад

      Ну и зачем перепечатывать этот бред?

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