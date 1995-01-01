«Зенит» заинтересован в 31-летнем полузащитнике «Бенфики» Таарабте

Полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт привлек внимание «Зенита». Им интересуются еще три клуба: «Сампдория», «Фиорентина», «Олимпиакос», информирует «Чемпионат» со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Таарабт играл против «Зенита» на групповом этапе прошлого сезона Лиги чемпионов.