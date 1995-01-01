«Зенит» заинтересован в 31-летнем полузащитнике «Бенфики» Таарабте

Зенит решил пойти по пути Барселоны и собрать состав старперов? Для ЧР это прокатит. В ЛЧ будет провал.
Полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт привлек внимание «Зенита». Им интересуются еще три клуба: «Сампдория», «Фиорентина», «Олимпиакос», информирует «Чемпионат» со ссылкой на Tuttomercatoweb.
Таарабт играл против «Зенита» на групповом этапе прошлого сезона Лиги чемпионов.
- 31-летний Таарабт играет в Португалии с 2015 года.
- В прошлом сезоне он провел 38 матчей, забил гол, отдал три результативные передачи.
- Рынок оценивает Таарабта в 5,5 миллиона евро.