Дуглас Сантос, Оздоев, Шатов – в основе «Зенита» на матч с «Бенфикой»; Гримальдо, Таарабт, Сеферович сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой».

«Зенит»: Лунeв, Сантос, Иванович, Ракицкий, Смольников, Оздоев, Барриос, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.

«Бенфика»: Влаходимос, Т. Тавареш, Жардел, Рубен, Гримальдо, Фейса, Г. Пирес, Пицци, Рафа, Таарабт, Сеферович.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на санкт-петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 22:00 по Москве.