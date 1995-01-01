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    Дуглас Сантос, Оздоев, Шатов – в основе «Зенита» на матч с «Бенфикой»; Гримальдо, Таарабт, Сеферович сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой».

    «Зенит»: Лунeв, Сантос, Иванович, Ракицкий, Смольников, Оздоев, Барриос, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.

    «Бенфика»: Влаходимос, Т. Тавареш, Жардел, Рубен, Гримальдо, Фейса, Г. Пирес, Пицци, Рафа, Таарабт, Сеферович.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на санкт-петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 22:00 по Москве.

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:10
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +11034

      sssrspartak 7 минут назад

      сегодня все за зенит!!желаем ему победу!думаю вчерашнего не повторится!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1933

      ухоженный крокодил 20 минут назад

      А Малком когда выйдет?
      Пусть свою зп за 2 месяца мне заплатит.
      Че за?
      Оздоев идет на х, где Кузяев?
      Шатов, что делает в основе?
      ______________________________
      Надо позвонить Семаку, телефон у кого есть?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +332

      sерж 27 минут назад

      опять нулевой Азмун,не пора бы ему пару матчей на скамейке по сидеть

      0
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      ...
      Рейтинг: +2953

      Рубинище > sерж 20 минут назад

      А Шатов с Оздоевым и Смольниковым видимо вас устраивает.

      2
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