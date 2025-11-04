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Шарджа
Адель Таарабт
Статистика
€ 300 тыс
Адель Таарабт - статистика
Шарджа
24 мая 1989 (37), Фес
#49 | Полузащитник
177 см | 69 кг
Марокко | Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарджа
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
3 : 0
04.11.2025
Шарджа
59' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шарджа
0 : 5
20.10.2025
Трактор
1' - 46'
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Аль-Садд
1 : 1
30.09.2025
Шарджа
1' - 90'
73'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Шарджа
4 : 3
15.09.2025
Аль-Гарафа
20' - 79'
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