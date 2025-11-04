Статистика по турнирам

Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026 ОАЭ. Про Лига 2024/2025 Лига чемпионов 2021/2022 Португалия. Примейра 2021/2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Португалия. Примейра 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Португалия. Примейра 2019/2020 Португалия. Примейра 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Кубок Африканских Наций 2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Кубок Английской лиги 2009/2010 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009